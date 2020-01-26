Больше всего дел о буллинге зарегистрировано и рассмотрено в Киевской области

КИЕВ. 26 января. УНН. С даты вступления в силу закона по противодействию травли, 19 января, всего дел о буллинге было рассмотрено в Киевской области - 22. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.