Больше всего дел о буллинге зарегистрировано и рассмотрено в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. С даты вступления в силу закона по противодействию травли, 19 января, всего дел о буллинге было рассмотрено в Киевской области - 22. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
Так, с 19 января 2019 года по 13 января 2020 года в Киевской области выявлено 37 административных правонарушения по ст.173-4 (буллинг) КоАП и 36 человек, которые их совершили. В Кировоградской области выявлено 26 правонарушений и 26 человек, которые их совершили. В Житомирской области выявлено 21 правонарушения и 20, которые их совершили.
Также, в Киевской области в суд было направлено 37 дел о буллинге, в Кировоградской области - 26 и в Житомирской области - 21.
Отмечается, что рассмотрено в Киевской области - 22, из которых признали вину в 15 делах, а оправдано в 7. В Кировоградской области рассмотрено 20 дел, из которых признали вину в 10 оправдано также, в 10. В Житомирской области рассмотрено 16 дел, из которых признали вину в 10, а оправдано в 6.
Кроме того, в Киевской области наложено штрафов на сумму 14620 грн, а уплачено 3400 грн, в Житомирской области наложено штрафов на сумму 7120 грн, из которых оплачено 5420 грн. В Кировоградской области наложено штрафов на сумму 11050 грн, однако ни одного штрафа не уплачено.
Ранее отмечалось, что украинские суды рассмотрели более 200 дел о буллинге.
Напомним, с даты вступления в силу закона по противодействие травле, 19 января, в Украине суды рассмотрели 218 дел о буллинге.
Как ранее сообщалось в УНН, 19 января вступил в силу закон по противодействию буллинга.