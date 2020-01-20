В Україні суди розглянули понад 200 справ про булінг
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. З дати набрання чинності закону по протидію цькуванню, 19 січня в Україні суди розглянули 218 справ про булінг. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.
Так, з 19 січня 2019 року по 13 січня 2020 року по Україні всього виявлено 351 адміністративне правопорушення за ст.173-4 (булінг) КУпАП та 338 осіб, що їх учинили.
Також, всього до суду було направлено 351 справа щодо булінгу. Розглянуто 218 справ, з яких визнано вину у 132 справах, а виправдано у 86.
Окрім того, всього по Україні накладено 109 штрафів на суму 110038 грн, з якої сплачено всього 19077,18 грн.
Нагадаємо, 19 січня набрав чинності закон про протидію булінгу.
Закон встановлює систему штрафів за цькування. Вчинення булінгу неповнолітньою чи малолітньою особою буде каратися штрафом від 850 до 1700 грн або громадськими роботами від 20 до 40 годин. Знущання, вчинені повторно упродовж року після або групою осіб, каратимуться штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.
У разі цькування неповнолітніми від 14 до 16 років, відповідатимуть їх батьки або особи, що їх заміняють. До них застосовуватимуть покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.
Як повідомлялося, в освітнього омбудсмена розповіли, як написати заяву про булінг.