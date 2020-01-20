В Украине суды рассмотрели более 200 дел о буллинге

КИЕВ. 20 января. УНН. С даты вступления в силу закона по противодействие травле, 19 января в Украине суды рассмотрели 218 дел о буллинге. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.