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Найбільше ліжок з киснем зайнято на Донеччині: COVID-статистика по регіонах

Київ • УНН

 • 16940 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Рівень госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 21 регіоні України, найбільше госпіталізованих у Херсонській області, а найвищий показник завантаженості ліжок із киснем у Донецькій області. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Найбільше ліжок з киснем зайнято на Донеччині: COVID-статистика по регіонах

Цитата

"Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 21 регіоні і у середньому по країні складає 91,6 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Найвищий показник у Херсонській області — 134,8 на 100 тис. населення. Перевищення зафіксовано також у Житомирській області — 129,7, у місті Київ — 112,1, у Донецькій області— 117,2, у Дніпропетровській — 116,4 та у Запорізькій — 116,2.

Станом на 28 жовтня найвищий показник завантаженості ліжок із киснем у Донецькій області — 88,9%, у Сумській — 82,7%, у Запорізькій — 82,6% (за норми до 65%).

Додамо

За тиждень із 23 до 29 жовтня в Україні виявили 153 289 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіло 10 909 дітей та 2 553 медичні працівники.

Госпіталізували 34 891 людину, летальних випадків — 3 849. Одужало 60 130 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156), Львівській (1 702), Харківській (1 497) областях.  

Рівень захворюваності в Україні становить 703 випадки на 100 тис. населення за визначеної норми для зеленого рівня — до 75 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності у Херсонській області — 1 343 випадки на 100 тис. населення, у Сумській — 1 193, у Луганській — 1 096, у Житомирській — 1 017. Найнижчий рівень у Кіровоградській області — 179 випадків на 100 тис. населення, у Закарпатській — 242, у Вінницькій — 346.

Нагадаємо

Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області.

"Червону" зону карантину з 30 жовтня введуть у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

До початку листопада через поширення COVID-19 більше ніж половина України потрапить у “червону” зону, а саме — 15 областей.

З 1 листопада до них приєднається і Київ.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

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