Найбільше ліжок з киснем зайнято на Донеччині: COVID-статистика по регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Рівень госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 21 регіоні України, найбільше госпіталізованих у Херсонській області, а найвищий показник завантаженості ліжок із киснем у Донецькій області. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.
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"Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 21 регіоні і у середньому по країні складає 91,6 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Найвищий показник у Херсонській області — 134,8 на 100 тис. населення. Перевищення зафіксовано також у Житомирській області — 129,7, у місті Київ — 112,1, у Донецькій області— 117,2, у Дніпропетровській — 116,4 та у Запорізькій — 116,2.
Станом на 28 жовтня найвищий показник завантаженості ліжок із киснем у Донецькій області — 88,9%, у Сумській — 82,7%, у Запорізькій — 82,6% (за норми до 65%).
Додамо
За тиждень із 23 до 29 жовтня в Україні виявили 153 289 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіло 10 909 дітей та 2 553 медичні працівники.
Госпіталізували 34 891 людину, летальних випадків — 3 849. Одужало 60 130 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156), Львівській (1 702), Харківській (1 497) областях.
Рівень захворюваності в Україні становить 703 випадки на 100 тис. населення за визначеної норми для зеленого рівня — до 75 на 100 тис. населення.
Найвищий рівень захворюваності у Херсонській області — 1 343 випадки на 100 тис. населення, у Сумській — 1 193, у Луганській — 1 096, у Житомирській — 1 017. Найнижчий рівень у Кіровоградській області — 179 випадків на 100 тис. населення, у Закарпатській — 242, у Вінницькій — 346.
Нагадаємо
Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська та Миколаївська області.
"Червону" зону карантину з 30 жовтня введуть у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
До початку листопада через поширення COVID-19 більше ніж половина України потрапить у “червону” зону, а саме — 15 областей.
З 1 листопада до них приєднається і Київ.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.