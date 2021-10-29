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Больше всего кроватей с кислородом занято в Донецкой области: COVID-статистика по регионам

Киев • УНН

 • 16940 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Уровень госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе Украины, больше всего госпитализированных в Херсонской области, а самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Больше всего кроватей с кислородом занято в Донецкой области: COVID-статистика по регионам

Цитата:

"Показатель госпитализаций больных COVID-19 превышен в 21 регионе и в среднем по стране составляет 91,6 случаев на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения", — говорится в сообщении.

Детали

Самый высокий показатель в Херсонской области — 134,8 на 100 тыс. населения. Превышение зафиксировано также в Житомирской области — 129,7, в Киеве — 112,1, в Донецкой области — 117,2, в Днепропетровской — 116,4 и в Запорожской — 116,2.

По состоянию на 28 октября самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Донецкой области — 88,9%, в Сумской — 82,7%, в Запорожской — 82,6% (при норме до 65%).

Добавим

За неделю с 23 по 29 октября в Украине выявили 153 289 новых случаев COVID-19, в частности, заболело 10 909 детей и 2 553 медицинских работника.

Госпитализировали 34 891 человека, летальных исходов — 3 849. Выздоровели 60 130 человек.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) областях.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 703 случая на 100 тыс. населения при определенной норме для зеленого уровня — до 75 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Херсонской области — 1343 случая на 100 тыс. населения, в Сумской — 1193, в Луганской — 1096, в Житомирской — 1017. Самый низкий уровень в Кировоградской области — 179 случаев на 100 тыс. населения, в Закарпатской — 242, в Винницкой — 346.

Напомним

В "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская области.

С 30 октября "красную" зону карантина введут в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

К началу ноября из-за распространения COVID-19 более половины Украины попадет в "красную" зону, а именно — 15 областей.

С 1 ноября к ним присоединится и Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы.

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