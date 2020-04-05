Найбільш титулований клуб Білорусі перервав серію поразок на старті сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. ФК "БАТЕ" святкував перший виграш в новому сезоні чемпіонату Білорусі з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
На “Борисов-Арені” “жовто-сині” приймали дебютанта Вищої ліги брестський “Рух”. Зустріч завершилась мінімальною перевагою борисовців — 1:0. Гол в активі Драгуна.
Таким чином, “БАТЕ” набрав перші очки в першості — 13 місце (3 бали).
Додамо, що в активі “БАТЕ” рекорд чемпіонатів Білорусі — 15 чемпіонських титулів.