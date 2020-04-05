Самый титулованный клуб Беларуси прервал серию поражений на старте сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. ФК "БАТЭ" праздновал первый выигрыш в новом сезоне чемпионата Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
На “Борисов-Арене” “желто-синие” принимали дебютанта Высшей лиги брестский “Рух”. Встреча завершилась минимальным преимуществом борисовцев — 1:0. Гол в активе Драгуна.
Таким образом, “БАТЭ” набрал первые очки в первенстве — 13 место (3 балла).
Добавим, что в активе “БАТЭ” рекорд чемпионатов Беларуси — 15 чемпионских титулов.