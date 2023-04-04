Навколо Маріуполя зафіксували зміну основного руху окупантів

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"За вчора зафіксовано зміна основного руху окупантів навколо Маріуполя. Вантажівки з БК та трали з гусиничною технікою масово переміщувались з Маріупольського району та з району села Розівка на Запоріжжі в Лівобережний район Маріуполя та Новоазовський район. У бік Бердянська лише паливозаправники", - написав Андрющенко.

Нагадаємо

Андрющенко повідомляв, що росіяни продовжують укріплюватись в Маріуполі. І що основна тема маріупольських чатів – наближення ЗСУ.