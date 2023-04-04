Вокруг Мариуполя зафиксировали изменение основного движения оккупантов

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"За вчера зафиксировано изменение основного движения оккупантов вокруг Мариуполя. Грузовики с БК и тралы с гусеничной техникой массово перемещались из Мариупольского района и из района села Розовка на Запорожье в Левобережный район Мариуполя и Новоазовский район. В сторону Бердянска только топливозаправщики", - написал Андрющенко.

Напомним

Андрющенко сообщал, что россияне продолжают укрепляться в Мариуполе. И что основная тема мариупольских чатов – приближение ВСУ.