Вокруг Мариуполя зафиксировали изменение основного движения оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вокруг временно захваченного оккупантами Мариуполя в Донецкой области фиксируется изменение основного движения вражеской техники, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"За вчера зафиксировано изменение основного движения оккупантов вокруг Мариуполя. Грузовики с БК и тралы с гусеничной техникой массово перемещались из Мариупольского района и из района села Розовка на Запорожье в Левобережный район Мариуполя и Новоазовский район. В сторону Бердянска только топливозаправщики", - написал Андрющенко.
Напомним
Андрющенко сообщал, что россияне продолжают укрепляться в Мариуполе. И что основная тема мариупольских чатов – приближение ВСУ.