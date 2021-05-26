Навіть при легкому перебігу COVID-19 антитіла працюють щонайменше рік - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Антитіла проти коронавірусу зберігалися у людей принаймні протягом одного року, навіть у тих, хто мав легкий перебіг COVID-19, йдеться у результатах нового дослідження, повідомляє УНН.
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Дослідницька група Сеульської національної університетської лікарні та Пусанської національної університетської лікарні опублікувала аналіз на антитіла 52 COVID-пацієнтів з легкими симптомами у “Journal of Korean Medical Science”.
Дослідники оцінили відповідь антитіл шляхом збору зразків сироватки крові у 52 пацієнтів через рік після ізоляції в громадському лікувальному центрі з 5 березня по 9 квітня.
Результати показали, що пацієнти зі слабкими симптомами COVID-19 все ще мали відповідь антитіл через рік після зараження.
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“Попри ослаблення імунітету, антитіла до SARS-CoV-2 можна виявити до одного року після зараження, навіть у пацієнтів з легким COVID-19”, — підсумували дослідники.