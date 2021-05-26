Даже при легком течении COVID-19 антитела работают как минимум год - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Антитела против коронавируса хранились у людей по крайней мере в течение одного года, даже у тех, кто имел легкое течение COVID-19, говорится в результатах нового исследования, сообщает УНН.
Детали
Исследовательская группа Сеульской национальной университетской больницы и Пусанской национальной университетской больницы опубликовала анализ на антитела 52 COVID-пациентов с легкими симптомами в "Journal of Korean Medical Science".
Исследователи оценили ответ антител путем сбора образцов сыворотки крови у 52 пациентов через год после изоляции в общественном лечебном центре с 5 марта по 9 апреля.
Результаты показали, что пациенты со слабыми симптомами COVID-19 все еще имели ответ антител через год после заражения.
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"Несмотря на ослабление иммунитета, антитела к SARS-CoV-2 можно выявить до одного года после заражения, даже у пациентов с легкой COVID-19", - подытожили исследователи.