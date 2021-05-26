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Даже при легком течении COVID-19 антитела работают как минимум год - исследование

Киев • УНН

 • 13467 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Антитела против коронавируса хранились у людей по крайней мере в течение одного года, даже у тех, кто имел легкое течение COVID-19, говорится в результатах нового исследования, сообщает УНН.

Даже при легком течении COVID-19 антитела работают как минимум год - исследование

Детали

Исследовательская группа Сеульской национальной университетской больницы и Пусанской национальной университетской больницы опубликовала анализ на антитела 52 COVID-пациентов с легкими симптомами в "Journal of Korean Medical Science".

Исследователи оценили ответ антител путем сбора образцов сыворотки крови у 52 пациентов через год после изоляции в общественном лечебном центре с 5 марта по 9 апреля.

Результаты показали, что пациенты со слабыми симптомами COVID-19 все еще имели ответ антител через год после заражения.

Цитата:

"Несмотря на ослабление иммунитета, антитела к SARS-CoV-2 можно выявить до одного года после заражения, даже у пациентов с легкой COVID-19", - подытожили исследователи.

 

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