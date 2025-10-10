Навчання у Києві після атаки рф переводять на умовну дистанційку, частина шкіл та садочків - пункти незламності
Київ • УНН
Заклади освіти Києва на лівому березі та в деяких інших районах функціонують як Пункти незламності. Навчання відбувається дистанційно або через самостійне опрацювання матеріалу.
У Києві, частина якого залишились без світла після нічної атаки рф, навчальний процес в закладах освіти переводять на умовно дистанційний формат, але є чергові класи/групи, деякі школи та дитячі садочки працюють як пункти незламності, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
Через наслідки нічної атаки та відсутність електро- та водопостачання в частині міста заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації
Як вказано, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. Це означає: тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги.
Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення (без перевантаження - лише той обсяг, який реально потрібно опрацювати цього дня)
"У закладах організовано чергові класи/групи. Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів - дозвольте сьогодні працювати дистанційно", - наголосили у КМДА.
Як зауважується, міські служби роблять все для відновлення електро- та водопостачання.
