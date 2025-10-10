$41.400.09
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 4934 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 6262 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 18562 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 40238 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 33240 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 39967 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41691 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 68379 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 63229 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Навчання у Києві після атаки рф переводять на умовну дистанційку, частина шкіл та садочків - пункти незламності

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

Заклади освіти Києва на лівому березі та в деяких інших районах функціонують як Пункти незламності. Навчання відбувається дистанційно або через самостійне опрацювання матеріалу.

Навчання у Києві після атаки рф переводять на умовну дистанційку, частина шкіл та садочків - пункти незламності

У Києві, частина якого залишились без світла після нічної атаки рф, навчальний процес в закладах освіти переводять на умовно дистанційний формат, але є чергові класи/групи, деякі школи та дитячі садочки працюють як пункти незламності, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

Через наслідки нічної атаки та відсутність електро- та водопостачання в частині міста заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації

- повідомили у КМДА.

Як вказано, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності. Це означає: тепло, світло від генераторів, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги.

Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення (без перевантаження - лише той обсяг, який реально потрібно опрацювати цього дня)

- вказали у КМДА.

"У закладах організовано чергові класи/групи. Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів - дозвольте сьогодні працювати дистанційно", - наголосили у КМДА.

Як зауважується, міські служби роблять все для відновлення електро- та водопостачання. 

На Київщині, Полтавщині та Харківщині запровадили аварійні відключення світла після нічних атак10.10.25, 08:07 • 1948 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївОсвіта
Електроенергія
Київ