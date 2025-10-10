$41.400.09
Обучение в Киеве после атаки рф переводят на условную дистанционку, часть школ и садиков - пункты несокрушимости

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Учебные заведения Киева на левом берегу и в некоторых других районах функционируют как Пункты несокрушимости. Обучение происходит дистанционно или через самостоятельную проработку материала.

Обучение в Киеве после атаки рф переводят на условную дистанционку, часть школ и садиков - пункты несокрушимости

В Киеве, часть которого осталась без света после ночной атаки рф, учебный процесс в учебных заведениях переводят на условно дистанционный формат, но есть дежурные классы/группы, некоторые школы и детские сады работают как пункты несокрушимости, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации

- сообщили в КГГА.

Как указано, школы и садики левого берега, а также часть учебных заведений в других районах, сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости. Это означает: тепло, свет от генераторов, возможность подзарядить устройства, доступ к воде, укрытие во время воздушной тревоги.

Учебный процесс проходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения (без перегрузки - только тот объем, который реально нужно проработать в этот день)

- указали в КГГА.

"В учреждениях организованы дежурные классы/группы. Однако просим родителей по возможности оставить детей дома. Также обращаемся к руководителям учреждений: если ваши сотрудники имеют дошкольников или школьников - разрешите сегодня работать дистанционно", - подчеркнули в КГГА.

Как отмечается, городские службы делают все для восстановления электро- и водоснабжения.

В Киевской, Полтавской и Харьковской областях ввели аварийные отключения света после ночных атак10.10.25, 08:07 • 1866 просмотров

Юлия Шрамко

КиевОбразование
Электроэнергия
Киев