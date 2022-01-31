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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Науковці виявили на Аравійському півострові найстаріше поселення у регіоні

Науковці виявили на Аравійському півострові найстаріше поселення у регіоні

Київ • УНН

 • 27505 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Археологам завдяки японським супутникам ALOS 1 та ALOS 2 вдалося знайти на Аравійському півострові найстаріше поселення у регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Heritage Daily.

Деталі

Як раніше вважали вчені, біля Катару в давнину не існувало поселень, тут жили кочівники. Проте нещодавно науковці виявили свідчення існування великого поселення.

Супутники забезпечили сканування цього регіону за допомогою радара із синтезованою апертурою L-діапазону. На зображеннях помітний прямокутник 2 на 3 кілометри.

Дослідники заявляють, що склад ґрунту та форма локації яскраво свідчать про те, що раніше тут жили люди. Вчені дійшли висновку, що поселення існувало тут щонайменше 3650 років тому.

Поселенню дали назву Makfia. Якщо відкриття підтвердиться, то воно стане найдавнішим на Аравійському півострові.

Вчені поки не з'ясували, чому зникло поселення. Вони припустили, що причиною занепаду Makhfia стала пожежа.

Нагадаємо 

В секторі Газа на місці будівництва знайшли залишки гробниці римської епохи.

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