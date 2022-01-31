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The New York Times

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Шахед-136

В секторі Газа на місці будівництва знайшли залишки гробниці римської епохи

В секторі Газа на місці будівництва знайшли залишки гробниці римської епохи

Київ • УНН

 • 23173 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В секторі Газа на місці побудови нового житлового проекту, що фінансується Єгиптом, виявили руїни гробниці, що відноситься до римської епохи. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Міністерство туризму та археології Палестини заявило, що його бригади конфіскували предмети, виявлені в гробниці, і вимагають зупинити будівельні роботи.

Археологи припускають, що це місце було цвинтарем, що відноситься до пізньоримської епохи та ранньовізантійського періоду 1600 років тому.

"Вони (фотографії - ред) вказують на те, що поблизу знаходиться римський храм або візантійська церква", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Газа, прибережний анклав, в якому проживає понад 2 мільйони людей, відомий своєю багатою історією, що випливає з його розташування на стародавніх торговельних шляхах між Єгиптом і Сирією. Але ізраїльська окупація, блокада, конфлікти та швидке зростання міст на густонаселеній вузькій території є однією з причин, через які більшість археологічних скарбів Гази не є захищеними.

Минулого тижня влада ХАМАСу, бойового угруповання, що захопило контроль над Газою в Палестинської автономії в 2007 році, спонсорувало відкриття візантійської церкви V століття, яка була відновлена ​​місцевими та міжнародними неурядовими організаціями як музей.

Але та ж влада в 2017 році зруйнувала більшу частину ханаанського поселення, якому 4500 років, щоб звільнити місце для будівництва житлових будинків для своїх співробітників.

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