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Науковець та екологічний активіст загинув у тюрмі в Ірані

Науковець та екологічний активіст загинув у тюрмі в Ірані

Київ • УНН

 • 10880 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Ірансько-канадський науковець та екологічний активіст Кавус Сеїд-Емамі загинув у тюрмі. Про це повідомив його син, іранський музикант Раам Емамі, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

За словами Раама Емамі, 9 лютого його мати отримала повідомлення про смерть Сеїда-Емамі, якого іранська влада ув’язнила в січні.

Влада стверджує, що вчений учинив самогубство, додав Раам Емамі.

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63-річний Сеїд-Емамі, який свого часу навчався у США, був директором “Перського фонду захисту дикої природи”, метою якого є захист рідкісних тварин Ірану.

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