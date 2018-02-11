Науковець та екологічний активіст загинув у тюрмі в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Ірансько-канадський науковець та екологічний активіст Кавус Сеїд-Емамі загинув у тюрмі. Про це повідомив його син, іранський музикант Раам Емамі, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
За словами Раама Емамі, 9 лютого його мати отримала повідомлення про смерть Сеїда-Емамі, якого іранська влада ув’язнила в січні.
Влада стверджує, що вчений учинив самогубство, додав Раам Емамі.
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63-річний Сеїд-Емамі, який свого часу навчався у США, був директором “Перського фонду захисту дикої природи”, метою якого є захист рідкісних тварин Ірану.