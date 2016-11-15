Нацрада з нагляду за електронними ЗМІ Латвії перевірить сюжет НТВ про факельну ходу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Латвії Національна рада з нагляду за електронними ЗМІ розпочала перевірку сюжету на російському каналі НТВ щодо факельної ходи в Латвії, передає УНН з посиланням на Delfi.
“Національна рада з нагляду за електронними ЗМІ почала перевірку репортажу російського телеканалу НТВ про заходи, які пройшли 11 листопаді в Латвії. Йдеться про факельну ходу, яку автор сюжету порівняв з нацистською і стверджував, що в Європі подібні акції неприпустимі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, автором сюжету виступив Андрій Храмцов. Він заявив, що під час факельної ходи натовп скандував: “Латвія для латишів!”. Проте в знятому матеріалі подібних вигуків не зафіксовано.