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Нацсовет по надзору за электронными СМИ Латвии проверит сюжет НТВ про факельное шествие

Нацсовет по надзору за электронными СМИ Латвии проверит сюжет НТВ про факельное шествие

Киев • УНН

 • 8919 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Латвии Национальный совет по надзору за электронными СМИ начал  проверку сюжета на российском канале НТВ относительно факельного шествия в Латвии, передает УНН со ссылкой на Delfi.

"Национальный совет по надзору за электронными СМИ начал проверку репортажа российского телеканала НТВ о мероприятиях, которые прошли 11 ноябре в Латвии. Речь идет про факельное шествие, которое автор сюжета сравнил с нацистским и утверждал, что в Европе подобные акции недопустимы ", - говорится в сообщении.

Отмечается, автором сюжета выступил Андрей Храмцов. Он заявил, что во время факельного шествия толпа скандировала: "Латвия для латышей!". Однако в отснятом материале подобных возгласов не зафиксировано.

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