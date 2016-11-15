Нацсовет по надзору за электронными СМИ Латвии проверит сюжет НТВ про факельное шествие
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Латвии Национальный совет по надзору за электронными СМИ начал проверку сюжета на российском канале НТВ относительно факельного шествия в Латвии, передает УНН со ссылкой на Delfi.
"Национальный совет по надзору за электронными СМИ начал проверку репортажа российского телеканала НТВ о мероприятиях, которые прошли 11 ноябре в Латвии. Речь идет про факельное шествие, которое автор сюжета сравнил с нацистским и утверждал, что в Европе подобные акции недопустимы ", - говорится в сообщении.
Отмечается, автором сюжета выступил Андрей Храмцов. Он заявил, что во время факельного шествия толпа скандировала: "Латвия для латышей!". Однако в отснятом материале подобных возгласов не зафиксировано.