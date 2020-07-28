Нацрада реформ пропонує ліквідувати понад 500 судів в Україні

"Система контролю судів. Ми пропонуємо прибрати Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України та створити єдиний орган судового контролю", - сказав Саакашвілі.

За його словами, функції цього нового органу наступні:

▪️ переатестація і добір суддів,

▪️ розгляд дисциплінарних скарг,

▪️ моніторинг суддівської сумлінності,

▪️ матеріально-технічне забезпечення суддів.

"В Україні один з найбільш високих рівнів недовіри до судів у світі. Це просто знищує репутацію країни і інвестиційний клімат, що, звичайно ж, б'є по її громадянам. У нас діють чіткі прейскуранти. Щоб все це змінити, ми пропонуємо створити іншу систему судів: прибрати адміністративні суди, прибрати систему господарських судів, зробити окружні суди. Крім того, мати Вищий адміністративний суд, куди громадяни будуть звертатися з приводу рішення державних органів, Вищий корупційний суд, Суд по інтелектуальній власності. Замість сьогоднішнього кількості, а це 764 суди, залишити не більше 200", - повідомив Саакашвілі.

Нагадаємо, Глава виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі обговорив з послами країн "Великої сімки" (G7) нову судову реформу в Україні. Зустріч відбулася у резиденції посла Італії в Україні.