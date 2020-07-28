Нацрада реформ пропонує ліквідувати понад 500 судів в Україні

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19 березня, 18:42 • 48887 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102106 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102013 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117625 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124042 перегляди

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Ексклюзив
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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123930 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Для того, щоб поліпшити довіру українців до судової системи, потрібно створити єдиний орган судового контролю. У підсумку - в Україні пропонують скоротити кількість судів із 764 до максимум 200. Про це повідомив у відеозверненні глава виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, передає УНН.

"Система контролю судів. Ми пропонуємо прибрати Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України та створити єдиний орган судового контролю", - сказав Саакашвілі.

За його словами, функції цього нового органу наступні:
▪️ переатестація і добір суддів,
▪️ розгляд дисциплінарних скарг,
▪️ моніторинг суддівської сумлінності,
▪️ матеріально-технічне забезпечення суддів.

"В Україні один з найбільш високих рівнів недовіри до судів у світі. Це просто знищує репутацію країни і інвестиційний клімат, що, звичайно ж, б'є по її громадянам. У нас діють чіткі прейскуранти. Щоб все це змінити, ми пропонуємо створити іншу систему судів: прибрати адміністративні суди, прибрати систему господарських судів, зробити окружні суди. Крім того, мати Вищий адміністративний суд, куди громадяни будуть звертатися з приводу рішення державних органів, Вищий корупційний суд, Суд по інтелектуальній власності. Замість сьогоднішнього кількості, а це 764 суди, залишити не більше 200", - повідомив Саакашвілі.

Нагадаємо, Глава виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі обговорив з послами країн "Великої сімки" (G7) нову судову реформу в Україні. Зустріч відбулася у резиденції посла Італії в Україні.

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