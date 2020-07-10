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Саакашвили обсудил с послами G7 новую судебную реформу в Украине

Саакашвили обсудил с послами G7 новую судебную реформу в Украине

Киев  •  УНН

 • 25275 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) новую судебную реформу в Украине. Встреча состоялась в резиденции посла Италии в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Провели очень содержательный и конструктивный ужин с послами "Большой семерки": Кристиной Квин (США), Такаши Куаро (Япония), Анкой Фельдгузен (Германия), Николасом Харроксом (Великобритания), Этьеном де Понсеном (Франция), Ларисой Галадзой (Канада) и послом ЕС Матті Маасикасом в резиденции посла Италии Давиде Ла Чечилия. Я ознакомил послов с планами Национального совета реформ. Особенно много говорили о судебной реформе, первые контуры которой мы представим уже в ближайшие дни", - написал Саакашвили.

Также на встрече присутствовали директор международных программ Национального Совета Полина Чиж, которая рассказала о планах по судебной реформе, и народный депутат, глава подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества Елизавета Ясько.

Напомним, что 22 июня, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 3711, поданный Президентом Зеленским, о внесении изменений в законодательство о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Украинские Национальные Новости

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