Саакашвілі обговорив із послами G7 нову судову реформу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Голова виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі обговорив із послами країн "Великої сімки" (G7) нову судову реформу в Україні. Зустріч пройшла у резиденції посла Італії в Україні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Провели дуже змістовну і конструктивну вечерю з послами "Великої сімки": Христиною Квін (США), Такаші Куаро (Японія), Анкою Фельдгузен (Німеччина), Ніколасом Харроксом (Велика Британія), Етьєном де Понсеном (Франція), Ларисою Галадзою (Канада) та послом ЄС Матті Маасікасом в резиденції посла Італії Давіде Ла Чечилія. Я ознайомив послів з планами Національної ради реформ. Особливо багато говорили про судову реформу, перші контури якої ми представимо вже найближчими днями", - написав Саакашвілі.
Також на зустрічі були присутні директор міжнародних програм Національної Ради Поліна Чиж, яка розповіла про плани щодо судової реформи, і народний депутат, голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва Єлизавета Ясько.
Нагадаємо, що 22 червня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект № 3711, поданий Президентом Зеленським, про внесення змін до законодавства про діяльність Верховного Суду і органів суддівського управління.