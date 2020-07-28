Нацсовет реформ предлагает ликвидировать более 500 судов в Украине

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 67119 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104012 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108913 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136909 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111795 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133195 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102384 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102636 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104838 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102189 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Нацсовет реформ предлагает ликвидировать более 500 судов в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Для того, чтобы улучшить доверие украинцев к судебной системе, нужно создать единый орган судебного контроля. В итоге - в Украине предлагают сократить количество судов с 764 до максимум 200. Об этом сообщил в видеообращении глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, передает УНН.

"Система контроля судов. Мы предлагаем убрать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственную судебную администрации Украины и создать единый орган судебного контроля", - сказал Саакашвили.

По его словам, функции этого нового органа следующие:
▪️ переаттестация и отбор судей,
▪️ рассмотрение дисциплинарных жалоб,
▪️ мониторинг судейской добросовестности,
▪️ материально-техническое обеспечение судей.

"В Украине один из самых высоких уровней недоверия к судам в мире. Это просто уничтожает репутацию страны и инвестиционный климат, что, конечно же, сказывается на ее гражданах. У нас действуют четкие прейскуранты. Чтобы все это изменить, мы предлагаем создать другую систему судов: убрать административные суды, убрать систему хозяйственных судов, сделать окружные суды. Кроме того, иметь Высший административный суд, куда граждане будут обращаться по поводу решения государственных органов, Высший коррупционный суд, Суд по интеллектуальной собственности. Вместо сегодняшнего количества, а это 764 суда, оставить не более 200", - сообщил Саакашвили.

Напомним, глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) новую судебную реформу в Украине. Встреча состоялась в резиденции посла Италии в Украине.

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