"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини
Київ • УНН
Начальник Київської ОВА повідомив про участь 10 місцевих виробників у програмі "Національний кешбек". Програма повертає покупцям 10% вартості товарів українського виробництва при безготівковому розрахунку.
10 виробників Київщини вже приєдналися до програми "Національний кешбек" для підтримки вітчизняних виробників. Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН.
"Програма стартувала в рамках Всеукраїнської платформи "Зроблено в Україні". І бізнес Київщини охоче відгукнувся на ініціативу. Наразі свої товари вже зареєстрували в програмі виробники різних сфер", - розповів Кравченко.
За словами начальника ОВА, до "Національного кешбеку" приєдналися:
- «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» – виробник м'ясної продукції;
- «ТДС Укрспецтехніка» - виробник машин та устаткування для добувної промисловості;
- «Яготинський маслозавод» – виробник молочної продукції, масла та сиру;
- «Укрстарч» – виробник крохмалю та крохмальних культур;
- «ВОРВАРТС ДІАГНОСТИК» – виробник тари з пластмас;
- «НВО «ЕКОСОФТ» – системи очищення води;
- «Б.МК» – переробка молока, виробник масла та сиру;
- ФОП Горбачова М. Л – роздрібна торгівля;
- ФОП Лисюк С. А. – мистецька діяльність;
- ФОП Скаржинська І. А – виробник парфумів та косметики.
Кравченко нагадав, що програма "Національний кешбек" – ініціатива уряду для підтримки вітчизняних виробників. При покупці товарів саме у українських виробників, які долучилися до програми, 10% від вартості товару повертатиметься покупцю. Всі у виграші – і український виробник, і покупець.
Крім того, ця державна ініціатива діє по всій країні з акцентом на заохочення саме безготівкових розрахунків.
Київщина має чимало висококласних виробників справді якісних товарів. Тому звертаюся до кожного, не зволікайте, реєструйте свої товари в програмі. Хочу, щоб якомога більше наших регіональних виробників були популярними та мали шалений попит на свої товари
Загалом по Україні до програми вже долучилися понад 300 виробників та 20 000 торгових точок.
Споживачі також вже тестують програму. Долучитись просто. А чи можна отримати кешбек на обрані товари – можуть перевірити на сайті "Зроблено в Україні".
Мінекономіки про програму "Національний кешбек": одна з цілей – це детінізація економіки23.08.24, 12:20 • 19779 переглядiв