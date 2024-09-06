"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини

10 виробників Київщини вже приєдналися до програми "Національний кешбек" для підтримки вітчизняних виробників. Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН.

"Програма стартувала в рамках Всеукраїнської платформи "Зроблено в Україні". І бізнес Київщини охоче відгукнувся на ініціативу. Наразі свої товари вже зареєстрували в програмі виробники різних сфер", - розповів Кравченко.

За словами начальника ОВА, до "Національного кешбеку" приєдналися:

«НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» – виробник м'ясної продукції;

«ТДС Укрспецтехніка» - виробник машин та устаткування для добувної промисловості;

«Яготинський маслозавод» – виробник молочної продукції, масла та сиру;

«Укрстарч» – виробник крохмалю та крохмальних культур;

«ВОРВАРТС ДІАГНОСТИК» – виробник тари з пластмас;

«НВО «ЕКОСОФТ» – системи очищення води;

«Б.МК» – переробка молока, виробник масла та сиру;

ФОП Горбачова М. Л – роздрібна торгівля;

ФОП Лисюк С. А. – мистецька діяльність;

ФОП Скаржинська І. А – виробник парфумів та косметики.

Кравченко нагадав, що програма "Національний кешбек" – ініціатива уряду для підтримки вітчизняних виробників. При покупці товарів саме у українських виробників, які долучилися до програми, 10% від вартості товару повертатиметься покупцю. Всі у виграші – і український виробник, і покупець.

Крім того, ця державна ініціатива діє по всій країні з акцентом на заохочення саме безготівкових розрахунків.

Київщина має чимало висококласних виробників справді якісних товарів. Тому звертаюся до кожного, не зволікайте, реєструйте свої товари в програмі. Хочу, щоб якомога більше наших регіональних виробників були популярними та мали шалений попит на свої товари - наголосив Кравченко.

Загалом по Україні до програми вже долучилися понад 300 виробників та 20 000 торгових точок.

Споживачі також вже тестують програму. Долучитись просто. А чи можна отримати кешбек на обрані товари – можуть перевірити на сайті "Зроблено в Україні".

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