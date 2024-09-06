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"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини

"Національний кешбек": до програми вже приєдналися 10 виробників Київщини

Київ • УНН

 • 15848 перегляди

Начальник Київської ОВА повідомив про участь 10 місцевих виробників у програмі "Національний кешбек". Програма повертає покупцям 10% вартості товарів українського виробництва при безготівковому розрахунку.

10 виробників Київщини вже приєдналися до програми "Національний кешбек" для підтримки вітчизняних виробників. Про це розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН

"Програма стартувала в рамках Всеукраїнської платформи "Зроблено в Україні". І бізнес Київщини охоче відгукнувся на ініціативу. Наразі свої товари вже зареєстрували в програмі виробники різних сфер", - розповів Кравченко.

За словами начальника ОВА, до "Національного кешбеку" приєдналися:

  • «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» – виробник м'ясної продукції;
  • «ТДС Укрспецтехніка» - виробник машин та устаткування для добувної промисловості;
  • «Яготинський маслозавод» – виробник молочної продукції, масла та сиру;
  • «Укрстарч» – виробник крохмалю та крохмальних культур;
  • «ВОРВАРТС ДІАГНОСТИК» – виробник тари з пластмас;
  • «НВО «ЕКОСОФТ» – системи очищення води;
  • «Б.МК» – переробка молока, виробник масла та сиру;
  • ФОП Горбачова М. Л – роздрібна торгівля;
  • ФОП Лисюк С. А. – мистецька діяльність;
  • ФОП Скаржинська І. А – виробник парфумів та косметики.

Кравченко нагадав, що програма "Національний кешбек" – ініціатива уряду для підтримки вітчизняних виробників. При покупці товарів саме у українських виробників, які долучилися до програми, 10% від вартості товару повертатиметься покупцю. Всі у виграші – і український виробник, і покупець.

Крім того, ця державна ініціатива діє по всій країні з акцентом на заохочення саме безготівкових розрахунків.

Київщина має чимало висококласних виробників справді якісних товарів. Тому звертаюся до кожного, не зволікайте, реєструйте свої товари в програмі. Хочу, щоб якомога більше наших регіональних виробників були популярними та мали шалений попит на свої товари

- наголосив Кравченко. 

Загалом по Україні до програми вже долучилися понад 300 виробників та 20 000 торгових точок.

Споживачі також вже тестують програму. Долучитись просто. А чи можна отримати кешбек на обрані товари – можуть перевірити на сайті "Зроблено в Україні".

Мінекономіки про програму "Національний кешбек": одна з цілей – це детінізація економіки23.08.24, 12:20 • 19779 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаКиївщина

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