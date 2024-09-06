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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 11:48  •  2403 просмотра

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Начальник Киевской ОВА сообщил об участии 10 местных производителей в программе «Национальный кэшбек». Программа возвращает покупателям 10% стоимости товаров украинского производства при безналичном расчете.

10 производителей Киевщины уже присоединились к программе «Национальный кэшбек» для поддержки отечественных производителей. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН

«Программа стартовала в рамках Всеукраинской платформы «Сделано в Украине». И бизнес Киевщины охотно откликнулся на инициативу. Сейчас свои товары уже зарегистрировали в программе производители различных сфер», - рассказал Кравченко.

По словам начальника ОВА, к «Национальному кэшбэку» присоединились:

  • «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНЫ» - производитель мясной продукции;
  • «ТДС Укрспецтехника» - производитель машин и оборудования для добывающей промышленности;
  • «Яготинский маслозавод» - производитель молочной продукции, масла и сыра;
  • «Укрстарч» - производитель крахмала и крахмальных культур;
  • «ВОРВАРТС ДИАГНОСТИК» - производитель тары из пластмасс;
  • «НПО «ЭКОСОФТ» - системы очистки воды;
  • «Б.МК» - переработка молока, производитель масла и сыра;
  • ФЛП Горбачева М. Л - розничная торговля;
  • ФЛП Лысюк С. А. - художественная деятельность;
  • ФЛП Скаржинская И. А - производитель парфюмерии и косметики.

Кравченко напомнил, что программа «Национальный кэшбек» - инициатива правительства для поддержки отечественных производителей. При покупке товаров именно у украинских производителей, которые присоединились к программе, 10% от стоимости товара будет возвращаться покупателю. Все в выигрыше - и украинский производитель, и покупатель.

Кроме того, эта государственная инициатива действует по всей стране с акцентом на поощрение именно безналичных расчетов.

Киевщина имеет немало высококлассных производителей действительно качественных товаров. Поэтому обращаюсь к каждому, не медлите, регистрируйте свои товары в программе. Хочу, чтобы как можно больше наших региональных производителей были популярными и имели бешеный спрос на свои товары

- подчеркнул Кравченко. 

В целом по Украине к программе уже присоединились более 300 производителей и 20 000 торговых точек.

Потребители также уже тестируют программу. Приобщиться просто. А можно ли получить кэшбек на выбранные товары - могут проверить на сайте «Сделано в Украине».

Мінекономіки про програму "Національний кешбек": одна з цілей – це детінізація економіки23 августа 2024, 09:20 • 19407 просмотров

Татьяна Краевская

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