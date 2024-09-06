«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

10 производителей Киевщины уже присоединились к программе «Национальный кэшбек» для поддержки отечественных производителей. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

«Программа стартовала в рамках Всеукраинской платформы «Сделано в Украине». И бизнес Киевщины охотно откликнулся на инициативу. Сейчас свои товары уже зарегистрировали в программе производители различных сфер», - рассказал Кравченко.

По словам начальника ОВА, к «Национальному кэшбэку» присоединились:

«НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНЫ» - производитель мясной продукции;

«ТДС Укрспецтехника» - производитель машин и оборудования для добывающей промышленности;

«Яготинский маслозавод» - производитель молочной продукции, масла и сыра;

«Укрстарч» - производитель крахмала и крахмальных культур;

«ВОРВАРТС ДИАГНОСТИК» - производитель тары из пластмасс;

«НПО «ЭКОСОФТ» - системы очистки воды;

«Б.МК» - переработка молока, производитель масла и сыра;

ФЛП Горбачева М. Л - розничная торговля;

ФЛП Лысюк С. А. - художественная деятельность;

ФЛП Скаржинская И. А - производитель парфюмерии и косметики.

Кравченко напомнил, что программа «Национальный кэшбек» - инициатива правительства для поддержки отечественных производителей. При покупке товаров именно у украинских производителей, которые присоединились к программе, 10% от стоимости товара будет возвращаться покупателю. Все в выигрыше - и украинский производитель, и покупатель.

Кроме того, эта государственная инициатива действует по всей стране с акцентом на поощрение именно безналичных расчетов.

Киевщина имеет немало высококлассных производителей действительно качественных товаров. Поэтому обращаюсь к каждому, не медлите, регистрируйте свои товары в программе. Хочу, чтобы как можно больше наших региональных производителей были популярными и имели бешеный спрос на свои товары - подчеркнул Кравченко.

В целом по Украине к программе уже присоединились более 300 производителей и 20 000 торговых точек.

Потребители также уже тестируют программу. Приобщиться просто. А можно ли получить кэшбек на выбранные товары - могут проверить на сайте «Сделано в Украине».

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