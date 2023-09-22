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Націоналізована Німеччиною компанія “SAFE” відновлює торгівлю газом з росією - Bloomberg

Націоналізована Німеччиною компанія “SAFE” відновлює торгівлю газом з росією - Bloomberg

Київ • УНН

 • 153015 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Уряд Німеччини зіштовхнувся з критикою через його енергетичні зв’язки, адже компанія, що підтримується платниками податків, знову починає торгівлю зрідженим природним газом з росією. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

Securing Energy for Europe GmbH — колишній підрозділ російського газового гіганта ПАТ «Газпром» — планує завантажувати ЗПГ, вироблений на Ямальському заводі в Сибіру, ​​на початку наступного місяця. Німеччина націоналізувала компанію, відому як SEFE, минулого року в розпал енергетичної кризи в Європі.

Хоча вантаж прямує до Індії, німецька державна компанія, яка має угоди з росією, викликає деяку тривогу. Критики кажуть, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським ЗПГ у результаті війни кремля в Україні.

«Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому», — сказав Крістіан Лейє, член парламенту від опозиційної групи. «Економічні проблеми з росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть нас повірити політики».

Міністерство економіки Німеччини визнало прохання Bloomberg про коментар, заявивши, що вивчає це питання.

Зазначається, що поставка газу підкреслює складність і глобальний характер торгівлі ЗПГ, на яку Європейський Союз все більше покладається після того, як росія серйозно обмежила постачання трубопровідного газу в регіон минулого року. 

Німеччина виступає проти, хоча і не забороняє, закупівлі ЗПГ з росії. 

У січні Берлін поінформував компанії, «що буде вживати відповідних заходів для виключення закупівель російського ЗПГ, якщо це можливо».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поставки російського СПГ до Євросоюзу у серпні різко впали

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