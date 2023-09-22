Націоналізована Німеччиною компанія “SAFE” відновлює торгівлю газом з росією - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Уряд Німеччини зіштовхнувся з критикою через його енергетичні зв’язки, адже компанія, що підтримується платниками податків, знову починає торгівлю зрідженим природним газом з росією. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Securing Energy for Europe GmbH — колишній підрозділ російського газового гіганта ПАТ «Газпром» — планує завантажувати ЗПГ, вироблений на Ямальському заводі в Сибіру, на початку наступного місяця. Німеччина націоналізувала компанію, відому як SEFE, минулого року в розпал енергетичної кризи в Європі.
Хоча вантаж прямує до Індії, німецька державна компанія, яка має угоди з росією, викликає деяку тривогу. Критики кажуть, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським ЗПГ у результаті війни кремля в Україні.
«Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому», — сказав Крістіан Лейє, член парламенту від опозиційної групи. «Економічні проблеми з росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть нас повірити політики».
Міністерство економіки Німеччини визнало прохання Bloomberg про коментар, заявивши, що вивчає це питання.
Зазначається, що поставка газу підкреслює складність і глобальний характер торгівлі ЗПГ, на яку Європейський Союз все більше покладається після того, як росія серйозно обмежила постачання трубопровідного газу в регіон минулого року.
Німеччина виступає проти, хоча і не забороняє, закупівлі ЗПГ з росії.
У січні Берлін поінформував компанії, «що буде вживати відповідних заходів для виключення закупівель російського ЗПГ, якщо це можливо».
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