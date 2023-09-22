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Национализированная Германией компания "SAFE" возобновляет торговлю газом с россией - Bloomberg

Национализированная Германией компания "SAFE" возобновляет торговлю газом с россией - Bloomberg

Киев • УНН

 • 153012 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Правительство Германии столкнулось с критикой из-за его энергетических связей, ведь компания, поддерживаемая налогоплательщиками, снова начинает торговлю сжиженным природным газом с россией. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали 

Securing Energy for Europe GmbH — бывшее подразделение российского газового гиганта ПАО «Газпром» — планирует загружать СПГ, произведенный на Ямальском заводе в Сибири, в начале следующего месяца. Германия национализировала компанию, известную как SEFE, в прошлом году в разгар энергетического кризиса в Европе.

Хотя груз направляется в Индию, немецкая государственная компания, которая имеет соглашения с Россией, вызывает некоторую тревогу. Критики говорят, что это противоречит обещанию Германии избегать работы с российским СПГ в результате войны Кремля в Украине.

«Это противоречит практически всему, что немецкое правительство говорило на эту тему в прошлом», — сказал Кристиан Лейе, член парламента от оппозиционной группы. «Экономические проблемы с россией, очевидно, не так легко решить, как хотят нас поверить политики».

Министерство экономики Германии признало просьбу Bloomberg о комментарии, заявив, что изучает этот вопрос.

Отмечается, что поставка газа подчеркивает сложность и глобальный характер торговли СПГ, на которую Европейский Союз все больше полагается после того, как россия серьезно ограничила поставки трубопроводного газа в регион в прошлом году. 

Германия выступает против, хотя и не запрещает, закупки СПГ из россии. 

В январе Берлин проинформировал компании, «что будет принимать соответствующие меры для исключения закупок российского СПГ, если это возможно».

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