Национализированная Германией компания "SAFE" возобновляет торговлю газом с россией - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Правительство Германии столкнулось с критикой из-за его энергетических связей, ведь компания, поддерживаемая налогоплательщиками, снова начинает торговлю сжиженным природным газом с россией. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Securing Energy for Europe GmbH — бывшее подразделение российского газового гиганта ПАО «Газпром» — планирует загружать СПГ, произведенный на Ямальском заводе в Сибири, в начале следующего месяца. Германия национализировала компанию, известную как SEFE, в прошлом году в разгар энергетического кризиса в Европе.
Хотя груз направляется в Индию, немецкая государственная компания, которая имеет соглашения с Россией, вызывает некоторую тревогу. Критики говорят, что это противоречит обещанию Германии избегать работы с российским СПГ в результате войны Кремля в Украине.
«Это противоречит практически всему, что немецкое правительство говорило на эту тему в прошлом», — сказал Кристиан Лейе, член парламента от оппозиционной группы. «Экономические проблемы с россией, очевидно, не так легко решить, как хотят нас поверить политики».
Министерство экономики Германии признало просьбу Bloomberg о комментарии, заявив, что изучает этот вопрос.
Отмечается, что поставка газа подчеркивает сложность и глобальный характер торговли СПГ, на которую Европейский Союз все больше полагается после того, как россия серьезно ограничила поставки трубопроводного газа в регион в прошлом году.
Германия выступает против, хотя и не запрещает, закупки СПГ из россии.
В январе Берлин проинформировал компании, «что будет принимать соответствующие меры для исключения закупок российского СПГ, если это возможно».
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