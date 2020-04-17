Нацбанк повідомив про стан ринку праці України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На українському ринку праці триває зниження кількості вакансій, але меншими темпами, ніж у попередні тижні. Зростає зареєстроване безробіття. Про це йдеться в економічному огляді за тиждень від Національного банку України, передає УНН.
"З середини березня (початку карантину) кількість нових вакансій впала вдвічі, кількість нових резюме в останні тижні практично не змінюється", - йдеться в огляді.
Також повідомляється, що з кінця березня зростає кількість зареєстрованих безробітних, що може відображати не лише втрату роботи у зв'язку з поточною кризою, а й полегшення процедури отримання статусу безробітного.
Нагадаємо, у столичному центрі зайнятості з початку карантину зареєструвалось понад 4 тисячі безробітних.
Як повідомлялося, за час карантину в центрах зайнятості зареєструвалось майже 90 тисяч безробітних.