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Нацбанк оцінив падіння ВВП у першому кварталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національний банк України оцінив падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2020 року на рівні 0,5%, що є достатньо незначним падінням. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.

“За нашими оцінками ми бачимо незначне падіння — приблизно 0,5% у першому кварталі. Якщо дивитися на економіку в першому кварталі, то ситуація була різнорідною, тобто як у четвертому кварталі минулого року”, — сказав він.

Він також зазначив, що такі галузі, як металургія, продовжували демонструвати достатньо негативні результати, хоча до початку коронакризи ситуація в галузі трохи покращилася. При цьому роздрібний товарообіг продовжував демонструвати значні темпи зростання, а у сільському господарстві було незначне падіння у першому кварталі.

Сологуб підкреслив, що економіка України підійшла до початку кризи не в найгіршому стані “і набагато краще підготовленою, ніж в минулі кризи”.

Раніше УНН писав, що експерти прогнозують падіння ВВП в Україні у 2020 році, проте, прогнозують його ріст вже у 2021 році на 2,4%.

Українські Національні Новини

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