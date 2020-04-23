Нацбанк оценил падение ВВП в первом квартале
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальный банк Украины оценил падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2020 году на уровне 0,5%, что является достаточно незначительным падением. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.
“По нашим оценкам мы видим незначительное падение — примерно 0,5% в первом квартале. Если смотреть на экономику в первом квартале, то ситуация была разнородной, то есть как в четвертом квартале прошлого года”, — сказал он.
Он также отметил, что такие отрасли, как металлургия, продолжали демонстрировать достаточно негативные результаты, хотя до начала коронакризы ситуация в отрасли несколько улучшилась. При этом розничный товарооборот продолжал демонстрировать значительные темпы роста, а в сельском хозяйстве было незначительное падение в первом квартале.
Сологуб подчеркнул, что экономика Украины подошла к началу кризиса не в худшем состоянии “и гораздо лучше подготовленной, чем в прошлые кризиса”.
Ранее УНН писал, что эксперты прогнозируют падение ВВП в Украине в 2020 году, однако, прогнозируют его рост уже в 2021 году на 2,4%.