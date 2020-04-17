Мінекономіки: експерти прогнозують зростання ВВП України у 2021 році на 2,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Експерти прогнозують падіння ВВП в Україні у 2020 році, проте, прогнозують його ріст вже у 2021 році на 2,4%. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, передає УНН.
Так, консенсус-прогноз ВВП на 2020 рік становить мінус 4,2%. А вже на 2021 рік його показник має досягнути 2,4%.
Додамо, усі прогнози представлені учасниками опитування є експертними оцінками фахівців, а не офіційними прогнозами установ. Всі узагальнені макропоказники, наведені в консенсус-прогнозі, розраховані як медіана. Зауважується, що медіанне значення консенсус-прогнозу не є прогнозом Мінекономіки і не є урядовим прогнозом.
Також зазначається, що уряд в Україні у 2020 році прогнозує падіння ВВП на 4,8%.
Нагадаємо, за інформацією експертів, Україна на тлі пандемії коронавірусу демонструватиме досить глибоке падіння економіки у 2020 році - на 4,2%.