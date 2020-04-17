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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 9704 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 25308 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 43330 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Минэкономики: эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в 2021 году на 2,4%

Минэкономики: эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в 2021 году на 2,4%

Киев  •  УНН

 • 17984 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты прогнозируют падение ВВП в Украине в 2020 году, однако, прогнозируют его рост уже в 2021 году на 2,4%. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.

Так, консенсус-прогноз ВВП на 2020 год составляет минус 4,2%. А уже в 2021-м его показатель должен достичь 2,4%.

Добавим, все прогнозы, представленные участниками опроса, являюются экспертными оценками специалистов, а не официальными прогнозами учреждений. Все обобщенные макропоказатели, приведенные в консенсус-прогнозе, рассчитанные как медиана. Отмечается, что медианное значение консенсус-прогноза не является прогнозом Минэкономики и не является правительственным прогнозом.

Также отмечается, что правительство в Украине в 2020 году прогнозирует падение ВВП на 4,8%.

Напомним, по информации экспертов, Украина на фоне пандемии коронавируса будет демонстрировать достаточно глубокое падение экономики в 2020 году - на 4,2%.

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