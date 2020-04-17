Минэкономики: эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в 2021 году на 2,4%

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты прогнозируют падение ВВП в Украине в 2020 году, однако, прогнозируют его рост уже в 2021 году на 2,4%. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.