Нацбанк купив на аукціоні майже 75 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Національний банк України купив на аукціоні 74,9 млн доларів. Про це свідчать результати проведеного НБУ аукціону з купівлі валюти, оприлюднені на сайті регулятора, передає УНН.
Так, зокрема, НБУ 13 березня провів аукціон з купівлі валюти. Обсяг аукціону був встановлений на рівні до 100 млн доларів. Заявки на участь в аукціоні подали 46 учасників ринку на загальну суму в 114,8 млн доларів за курсом від 25,9 гривень за долар до 25,95 грн за долар.
НБУ задовольнив 25 заявок учасників аукціону, купивши 74,9 млн доларів.
Середньозважений курс гривні за результатами аукціону склав 25,92 гривні за долар.
Нагадаємо, учора, 12 березня, Національний банк купив на аукціоні 59,3 млн доларів.