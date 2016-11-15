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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Нацбанк Казахстану розмістив на банкнотах портрет Н.Назарбаєва

Нацбанк Казахстану розмістив на банкнотах портрет Н.Назарбаєва

Київ • УНН

 • 9071 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національний банк Казахстану анонсував випуск нових банкнот номіналом 10 тис. тенґе, на яких буде розміщено портрет чинного президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Національний банк Казахстану повідомив, що на нових банкнотах буде портрет незмінного президента країни Нурсултана Назарбаєва. Пам’ятні банкноти номіналом у 10000 тенґе (близько 750 гривень за нинішнім курсом) будуть випущені в обіг 1 грудня, до свята Дня першого президента Казахстану”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця ювілейна банкнота має на меті відобразити внесок президента в розвиток країни.

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