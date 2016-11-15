Нацбанк Казахстану розмістив на банкнотах портрет Н.Назарбаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національний банк Казахстану анонсував випуск нових банкнот номіналом 10 тис. тенґе, на яких буде розміщено портрет чинного президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Національний банк Казахстану повідомив, що на нових банкнотах буде портрет незмінного президента країни Нурсултана Назарбаєва. Пам’ятні банкноти номіналом у 10000 тенґе (близько 750 гривень за нинішнім курсом) будуть випущені в обіг 1 грудня, до свята Дня першого президента Казахстану”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця ювілейна банкнота має на меті відобразити внесок президента в розвиток країни.