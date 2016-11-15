Нацбанк Казахстана разместил на банкнотах портрет Н.Назарбаева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальный банк Казахстана анонсировал выпуск новых банкнот номиналом 10 тыс. тенге, на которых будет размещен портрет действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
"Национальный банк Казахстана сообщил, что на новых банкнотах будет портрет постоянного президента страны Нурсултана Назарбаева. Памятные банкноты номиналом в 10 тысяч тенге (около 750 гривен по нынешнему курсу) будут выпущены в обращение 1 декабря, в праздник Дня первого президента Казахстана ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта юбилейная банкнота имеет целью отразить вклад президента в развитие страны.