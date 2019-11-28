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Нацбанк буде судитись з нардепом Дубінським

Нацбанк буде судитись з нардепом Дубінським

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Національний банк України обіцяє захистити свою ділову репутацію через позов до депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій сьогодні пресслужбою на сайті НБУ, передає УНН.

"Солом’янський районний суд міста Києва 12 листопада відкрив провадження за позовом Національного банку України до депутата Верховної Ради Олександра Дубінського про захист ділової репутації центрального банку", - йдеться у заяві НБУ.

Повідомляється, що правління Нацбанку переконане: через Дубінського реалізується інформаційна атака на Національний банк, за якою, на думку НБУ, "стоїть" колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський.

Національний банк у своїй заяві вимагає від Дубінського спростувати недостовірну інформацію, поширену ним у мережі Інтернет.

"Для усунення необґрунтованих звинувачень, які наводять наклеп на керівництво НБУ та рішення центробанку, Національний банк вимагає від Олександра Дубінського поширення на вебресурсах youtube.com та facebook.com спростування такого змісту", – зазначили в НБУ, додавши текст спростування, який правління хотіло би бачити на ресурсах нардепа.

Текст виглядає наступним чином: "Спростування! Я, Дубінський Олександр Анатолійович, спростовую недостовірну інформацію, поширену в обліковому записі DubinskyPro на веб-сайті youtube.com та в обліковому записі Dubinsky.pro в соціальній мережі facebook.com під назвою "Новая власть решила заплатить Курченко 130 млн гривен" щодо того, що "Национальный банк Украины до сих пор помогает беглому младоолигарху Сергею Курченко; они сейчас берут оттуда 128 млн гривен и выплачивают их Курченко; воровская схема, во главе которой на сегодня стоят глава НБУ Смолий и настоящий глава НБУ первый замглавы Екатерина Рожкова, которая тогда же еще в 15 году участвовала в этой воровской схеме; должностные лица Нацбанка сознательно выводили эти банки с рынка, получая взятку от акционеров, а потом еще выплачивая им компенсацию". Така інформація є недостовірною", - зазначили в НБУ.

Як повідомлялося в УНН, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Дубінський заперечує свою участь у заходах з дискредитації Національного банку України.

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