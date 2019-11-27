Дубінський заперечує участь в антикампанії проти НБУ – Гетманцев
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Народний депутат Олександр Дубінський заперечує участь у заходах з дискредитації Національного банку України. Про це на брифінгу в середу повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.
"Щодо участі Дубінського, хочу зазначити, що це питання піднімалось на комітеті. Дубінський заперечив свою причетність до організації цього заходу, але в той же час висловив підтримку мітингуючим", - сказав Гетьманцев, відповідаючи на запитання журналіста щодо сьогоднішньої заяви НБУ про дискредитацію установи з боку депутата фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського.
Голова комітету зауважив також, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію, оприлюднену сьогодні в заяві Нацбанку.
"У нас нема жодної інформації про те, хто стоїть за тими чи іншими масовими заходами. Я особисто переконаний, що у нашій державі відбувається певний демократичний процес, коли люди можуть відверто, відкрито висловлювати свої думки. Коли це відбувається в межах чинного законодавства – це прекрасно. Якоїсь інформації щодо того, хто за чим стоїть, що, хто, як фінансує, у нас в комітеті взагалі відсутня, наскільки я знаю – особисто у мене вона відсутня. Я не можу ані підтвердити, ані спростувати заяву голови НБУ щодо того, хто за чим стоїть", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше сьогодні в НБУ оприлюднили заяву про те, що Коломойський через Дубінського здійснює тиск на Нацбанк.