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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 21791 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104944 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83284 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104686 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116902 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146902 просмотра

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5 марта, 16:07 • 147634 просмотра

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Дубинский отрицает участие в антикампания против НБУ - Гетманцев

Дубинский отрицает участие в антикампания против НБУ - Гетманцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Народный депутат Александр Дубинский отрицает участие в мероприятиях по дискредитации Национального банка Украины. Об этом на брифинге в среду сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент УНН.

"Об участии Дубинского, хочу отметить, что этот вопрос поднимался на комитете. Дубинский отрицает свою причастность к организации этого мероприятия, но в то же время выразил поддержку митингующим", - сказал Гетьманцев, отвечая на вопрос журналиста о сегодняшнем заявления НБУ о дискредитации учреждения со стороны депутата фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

Глава комитета отметил также, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, опубликованную сегодня в заявлении Нацбанка.

"В нас нет никакой информации о том, кто стоит за теми или иными массовыми мероприятиями. Я лично убежден, что в нашем государстве происходит определенный демократический процесс, когда люди могут откровенно, открыто выражать свои мысли. Когда это происходит в рамках действующего законодательства - это прекрасно. Какой-то информации о том, кто за чем стоит, что, кто, как финансирует, у нас в комитете вообще отсутствует, насколько я знаю - лично у меня она отсутствует. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть заявление главы НБУ о том, кто за чем стоит", - пояснил он.

Напомним, ранее сегодня в НБУ обнародовали заявление о том, что Коломойский через Дубинского осуществляет давление на Нацбанк.

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