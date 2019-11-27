Дубинский отрицает участие в антикампания против НБУ - Гетманцев

"Об участии Дубинского, хочу отметить, что этот вопрос поднимался на комитете. Дубинский отрицает свою причастность к организации этого мероприятия, но в то же время выразил поддержку митингующим", - сказал Гетьманцев, отвечая на вопрос журналиста о сегодняшнем заявления НБУ о дискредитации учреждения со стороны депутата фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

Глава комитета отметил также, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, опубликованную сегодня в заявлении Нацбанка.

"В нас нет никакой информации о том, кто стоит за теми или иными массовыми мероприятиями. Я лично убежден, что в нашем государстве происходит определенный демократический процесс, когда люди могут откровенно, открыто выражать свои мысли. Когда это происходит в рамках действующего законодательства - это прекрасно. Какой-то информации о том, кто за чем стоит, что, кто, как финансирует, у нас в комитете вообще отсутствует, насколько я знаю - лично у меня она отсутствует. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть заявление главы НБУ о том, кто за чем стоит", - пояснил он.

Напомним, ранее сегодня в НБУ обнародовали заявление о том, что Коломойский через Дубинского осуществляет давление на Нацбанк.