Нацбанк будет судиться с нардепом Дубинским

"Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка", - говорится в заявлении НБУ.

Сообщается, что правление Нацбанка уверено: через Дубинского реализуется информационная атака на Национальный банк, по которой, по мнению НБУ, "стоит" бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.

Национальный банк в своем заявлении требует от Дубинского опровергнуть недостоверную информацию, распространенную им в сети Интернет.

"Для устранения необоснованных обвинений, которые приводят клевету на руководство НБУ и решение центробанка, Национальный банк требует от Александра Дубинского распространение на веб-ресурса youtube.com и facebook.com опровержения следующего содержания", - отметили в НБУ, добавив текст опровержения, который правление хотело бы видеть на ресурсах нардепа.

Текст выглядит следующим образом: "Опровержение! Я, Дубинский Александр Анатольевич, опровергаю недостоверную информацию, распространенную в аккаунте DubinskyPro на сайте youtube.com и в аккаунте Dubinsky.pro в социальной сети facebook.com под названием "Новая власть решила заплатить Курченко 130 млн гривен" щодо того, що "Национальный банк Украины до сих пор помогает беглому младоолигарху Сергею Курченко; они сейчас берут оттуда 128 млн гривен и выплачивают их Курченко; воровская схема, во главе которой на сегодня стоят глава НБУ Смолий и настоящий глава НБУ первый замглавы Екатерина Рожкова, которая тогда же еще в 15 году участвовала в этой воровской схеме; должностные лица Нацбанка сознательно выводили эти банки с рынка, получая взятку от акционеров, а потом еще выплачивая им компенсацию". Такая информация является недостоверной", - отметили в НБУ.

Как сообщалось в УНН, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Дубинский отрицает свое участие в мероприятиях по дискредитации Национального банка Украины.