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НАТО вивчає можливість будівництва газопроводу для зниження залежності від РФ - ЗМІ

НАТО вивчає можливість будівництва газопроводу для зниження залежності від РФ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18055 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. НАТО вивчає можливість будівництва газопроводу, який би з'єднав іспанську Каталонію з Францією і дозволив би знизити залежність Центральної Європи від російського газу. Про це повідомила газета la Vanguardia з посиланням на джерела в уряді королівства, передає УНН.

Деталі

За її інформацією, ініціатива зі створення газопроводу Midcat була заблокована три роки тому іспанськими і французькими регулюючими органами, оскільки вони порахували, що його будівництво не було б рентабельним в контексті швидкої заміни газу відновлюваними джерелами енергії.

"Нове транспіренейське з'єднання для відправки в центру Європи алжирського газу і скрапленого газу, який змогли б зберігати і переробляти вісім заводів з регазифікації, розташовані в Іспанії та Португалії", - уточнює видання.

За його відомостями, питання про можливий "перезапуск нового транскордонного з'єднання з Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться на робочих столах НАТО".

"Німеччина дуже зацікавлена в проекті", - запевнила газета з посиланням на ті ж джерела, додавши, що висока залежність ФРН від російського газу "тепер представляється однією з головних геостратегічних слабкостей Євросоюзу".

"США наполегливо тиснуть, щоб Берлін включив призупинення на невизначений термін газопроводу "Північний потік - 2" в пакет загроз щодо Росії", - зазначила газета.

Однак, за її версією, Німеччина "не хоче піддавати ризику свою промисловість".

"Не існує "Іберійського потоку" з потужністю 55 млрд куб. м. на рік. Є два з'єднання через Країну Басків і Наварру, які в сумі дають 7 млрд куб. м., - уточнює газета. - Midcat вніс би ще принаймні 7 млрд куб. м.".

"Midcat може повернутися, - стверджує видання. - Німеччина зараз з інтересом дивиться на цей проект, тому що їй потрібні альтернативні джерела поставок, а також тому, що вона зацікавлена у виробництві "зеленого" водню на півночі Африки".

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