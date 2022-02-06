НАТО вивчає можливість будівництва газопроводу для зниження залежності від РФ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. НАТО вивчає можливість будівництва газопроводу, який би з'єднав іспанську Каталонію з Францією і дозволив би знизити залежність Центральної Європи від російського газу. Про це повідомила газета la Vanguardia з посиланням на джерела в уряді королівства, передає УНН.
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За її інформацією, ініціатива зі створення газопроводу Midcat була заблокована три роки тому іспанськими і французькими регулюючими органами, оскільки вони порахували, що його будівництво не було б рентабельним в контексті швидкої заміни газу відновлюваними джерелами енергії.
"Нове транспіренейське з'єднання для відправки в центру Європи алжирського газу і скрапленого газу, який змогли б зберігати і переробляти вісім заводів з регазифікації, розташовані в Іспанії та Португалії", - уточнює видання.
За його відомостями, питання про можливий "перезапуск нового транскордонного з'єднання з Францією для доставки газу в саме серце Європи в даний час знаходиться на робочих столах НАТО".
"Німеччина дуже зацікавлена в проекті", - запевнила газета з посиланням на ті ж джерела, додавши, що висока залежність ФРН від російського газу "тепер представляється однією з головних геостратегічних слабкостей Євросоюзу".
"США наполегливо тиснуть, щоб Берлін включив призупинення на невизначений термін газопроводу "Північний потік - 2" в пакет загроз щодо Росії", - зазначила газета.
Однак, за її версією, Німеччина "не хоче піддавати ризику свою промисловість".
"Не існує "Іберійського потоку" з потужністю 55 млрд куб. м. на рік. Є два з'єднання через Країну Басків і Наварру, які в сумі дають 7 млрд куб. м., - уточнює газета. - Midcat вніс би ще принаймні 7 млрд куб. м.".
"Midcat може повернутися, - стверджує видання. - Німеччина зараз з інтересом дивиться на цей проект, тому що їй потрібні альтернативні джерела поставок, а також тому, що вона зацікавлена у виробництві "зеленого" водню на півночі Африки".