НАТО изучает возможность строительства газопровода для снижения зависимости от РФ - СМИ

Детали

По ее информации, инициатива по созданию газопровода Midcat была заблокирована три года назад испанскими и французскими регулирующими органами, поскольку они посчитали, что его строительство не было бы рентабельным в контексте быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии.

"Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии", - уточняет издание.

По его сведениям, вопрос о возможном "перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится на рабочих столах НАТО".

"Германия очень заинтересована в проекте", - заверила газета со ссылкой на те же источники, добавив, что высокая зависимость ФРГ от российского газа "теперь представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза".

"США настойчиво давят, чтобы Берлин включил приостановку на неопределенный срок газопровода "Северный поток - 2" в пакет угроз в отношении России", - отметила газета.

Однако, по ее версии, Германия "не хочет подвергать риску свою промышленность".

"Не существует "Иберийского потока" с мощностью 55 млрд куб. м. в год. Есть два соединения через Страну Басков и Наварру, которые в сумме дают 7 млрд куб. м., - уточняет газета. - Midcat внес бы еще по крайней мере 7 млрд куб. м.".

"Midcat может вернуться, - утверждает издание. - Германия сейчас с интересом смотрит на этот проект, потому что ей нужны альтернативные источники поставок, а также потому, что она заинтересована в производстве "зеленого" водорода на севере Африки".