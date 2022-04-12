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НАТО: Україна входить у складнішу фазу дуже кровопролитної війни з росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. За оцінками НАТО, другий етап війни росії проти України "неминучий", він буде значно "складнішим і кривавішим" і відбуватиметься на ширшому фронті, і з військової точки зору він наближатиметься до класичної війни. Про це в інтерв'ю повідомив Digi24 заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, пише УНН.

НАТО: Україна входить у складнішу фазу дуже кровопролитної війни з росією

Цитата

Так, на питання про те, що очікується в Україні в найближчі два тижні, в контексті наближення Дня Перемоги в Росії 9 травня, Джоане сказав, що, за оцінкою НАТО, відновлення наступу російської сторони "неминуче".

"У нас є всі ознаки перегрупування сил, заповнення величезних втрат, понесених у першій фазі війни, проблеми логістики та військової готовності - все вказує на швидкий вступ у другу фазу цієї вже дуже кровопролитної війни. Ми вступаємо в другу, більш складну фазу, що відрізняється за своєю природою від першої фази, на набагато більшій території, як на Сході, на Донбасі, так і на півдні, в напрямку Криму і Маріуполя. Тому наша оцінка така, що ми вступаємо в другу і більш складну фазу цієї війни, яка, схоже, затягується", - сказав заступник генерального секретаря НАТО.

Деталі

На питання, чи очікує Альянс, що армія путіна продовжить навмисно вбивати мирних жителів, Мірча Джоане відповів:

"Ми сподіваємося, що це не буде продовжуватися, тому що те, що вони роблять, вже є вкрай варварським і диким, але, повторюю, ми очікуємо швидкого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. У ньому буде військова складова набагато ближче до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, у нас будуть втрати серед мирного населення".

Також, за його словами, значна кількість країн НАТО продовжують підтримувати Україну в її "справедливій і чесній" війні проти російського загарбника. Зі вступом в іншу стадію війни, з іншою конфігурацією, з іншими потребами, Україна потребує підтримки і отримує підтримку від союзників по НАТО для такого типу війни, додав Джеоане.

Він пояснив, що це означає, зокрема, більше обладнання, більше можливостей для досягнення цілей і завдань на великих відстанях.

Раніше

Минулого тижня міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що нашій країні потрібна зброя, яку використовують країни НАТО, таким чином українська армія зможе чинити ще більш ефективний опір агресору.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти на Донбасі активізуються і отримують нові сили з Росії. Українська армія готова відбити наступ військ рф.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що триває переміщення на територію України додаткових підрозділів Збройних сил Росії для ведення бойових дій.

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