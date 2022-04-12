НАТО: Україна входить у складнішу фазу дуже кровопролитної війни з росією

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Так, на питання про те, що очікується в Україні в найближчі два тижні, в контексті наближення Дня Перемоги в Росії 9 травня, Джоане сказав, що, за оцінкою НАТО, відновлення наступу російської сторони "неминуче".

"У нас є всі ознаки перегрупування сил, заповнення величезних втрат, понесених у першій фазі війни, проблеми логістики та військової готовності - все вказує на швидкий вступ у другу фазу цієї вже дуже кровопролитної війни. Ми вступаємо в другу, більш складну фазу, що відрізняється за своєю природою від першої фази, на набагато більшій території, як на Сході, на Донбасі, так і на півдні, в напрямку Криму і Маріуполя. Тому наша оцінка така, що ми вступаємо в другу і більш складну фазу цієї війни, яка, схоже, затягується", - сказав заступник генерального секретаря НАТО.

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На питання, чи очікує Альянс, що армія путіна продовжить навмисно вбивати мирних жителів, Мірча Джоане відповів:

"Ми сподіваємося, що це не буде продовжуватися, тому що те, що вони роблять, вже є вкрай варварським і диким, але, повторюю, ми очікуємо швидкого відновлення бойових дій на значно ширшому фронті. У ньому буде військова складова набагато ближче до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, у нас будуть втрати серед мирного населення".

Також, за його словами, значна кількість країн НАТО продовжують підтримувати Україну в її "справедливій і чесній" війні проти російського загарбника. Зі вступом в іншу стадію війни, з іншою конфігурацією, з іншими потребами, Україна потребує підтримки і отримує підтримку від союзників по НАТО для такого типу війни, додав Джеоане.

Він пояснив, що це означає, зокрема, більше обладнання, більше можливостей для досягнення цілей і завдань на великих відстанях.

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Минулого тижня міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що нашій країні потрібна зброя, яку використовують країни НАТО, таким чином українська армія зможе чинити ще більш ефективний опір агресору.

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