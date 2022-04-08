Резников: Украина должна как можно быстрее получить оружие, которое используют страны НАТО

Детали

Резников отметил, что количество контактных боев уменьшается. Враг наносит ракетные удары, применяет авиацию, массово использует системы РСЗО и дальнобойную артиллерию. Уничтожает мирные города.

"Обстрелы осуществляются с территории самой россии, беларуси, а также акваторий Черного и Азовского морей. При таких условиях война переходит в фазу соревнования ресурсов. Которые в россии почти бесконечны, по сравнению с Украиной. Чтобы одержать победу в такой войне, нам нужна другая помощь, чем мы получали раньше. Мы хотим как можно быстрее освободить захваченные врагом территории. Ведь весь мир видел, какие зверства совершила русская армия в Буче и других пригородах Киева. Надо спасти наших людей от геноцида. Для этого нам нужно другое оружие", - сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украине нужны необходимые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты, чтобы защитить наших граждан и нашу армию от ракет и ударов авиации. Также нам нужно дальнобойное оружие. Речь идет о Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО и тяжелой артиллерии. Это позволит держать врага на расстоянии, не подпуская его к нашим городам.

"Нам нужны танки и бронетехника, чтобы прорвать оборону оккупантов и освободить захваченные территории. Нужны противокорабельные ракеты. Чтобы уничтожить вражеский флот и деблокировать порты на Черном море. Ведь без портов мы не сможем торговать, в том числе продовольствием. Что повлечет глобальный продовольственный кризис. Украине надо разведывательные и ударные беспилотники", - сказал он.

Резников отметил, что при этом есть очень важный нюанс.

"Раньше мы делали акцент на получении оружия советских образцов. Это логичное решение, ведь это оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать. Оно быстро усилит оборону в критический период. Но нужного нам советского оружия немного. Часто она в ненадлежащем состоянии, ведь изготовлено 30-40 лет назад. Для него недостаточно боеприпасов. При таких условиях полученное нами советское оружие усилит Украину лишь на короткое время", - подчеркнул он.

Резников отметил, что именно поэтому Украина должна как можно быстрее получить оружие, которое используют страны НАТО.

"Это лучшее решение по многим соображениям. Во-первых, это будет мощный сигнал россии, что ей не удастся истощить украинскую армию. Наоборот-стоимость войны для москвы чрезвычайно возрастет. Украинская армия сможет оказать эффективное сопротивление. Это будет лучшим стимулом для деэскалации и поиска мира. Во-вторых, это еще больше повысит совместимости украинской армии с армиями стран Европы. И существенно усилит восточный фланг НАТО. Уверен, уже ни у кого нет сомнений, что Украина может быть донором европейской безопасности. Мы это доказали. Инвестиции в нашу армию, это лучшие инвестиции в оборону, какие только можно представить. В-третьих, техники, изготовленной по стандартам НАТО достаточно и она обеспечена боеприпасами. Скажем, артиллерия калибра 155-мм используется в разных странах. Не будет дефицита снарядов, как для советских систем. Это будет не краткосрочное, а системное решение. В-четвертых, передать это оружие смогут многие страны разными способами. Кое-кто уже снимает нужные нам системы с боевых дежурств, заменяя их более современными. Кому-то просто нужно разрешение страны-производителя. Украинские военные очень быстро овладеют новым оружием. Они уже показали, что способны чрезвычайно эффективно использовать западные комплексы в боевых условиях. Доказательство этому-потери врага. Мы призываем предоставить нам тяжелое оружие как можно быстрее", - подчеркнул он.

Напомним

Резников заявил, что россия изменила тактику, она переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму.

