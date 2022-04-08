Резніков: Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО

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Резніков зазначив, що кількість контактних боїв зменшується. Ворог наносить ракетні удари, застосовує авіацію, масово використовує системи РСЗО і далекобійну артилерію. Знищує мирні міста.

"Обстріли здійснюються з території самої росії, білорусі, а також акваторій Чорного та Азовського морів. За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у росії майже безкінечні, порівняно з Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше. Ми хочемо якнайшвидше звільнити захоплені ворогом території. Адже увесь світ бачив, які звірства вчинила російська армія в Бучі та інших передмістях Києва. Треба врятувати наших людей від геноциду. Для цього нам потрібна інша зброя", - сказав він.

Очільник Міноборони наголосив, що Україні потрібні необхідні системи протиповітряної оборони та бойові літаки, щоб захистити наших громадян і нашу армію від ракет та ударів авіації. Також нам потрібна далекобійна зброя. Йдеться про Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО та важку артилерію. Це дозволить тримати ворога на відстані, не підпускаючи його до наших міст.

"Нам потрібні танки та бронетехніка, щоб прорвати оборону окупантів та звільнити захоплені території. Потрібні протикорабельні ракети. Щоб знищити ворожий флот і деблокувати порти на Чорному морі. Адже без портів ми не зможемо торгувати, у тому числі – продовольством. Що спричинить глобальну продовольчу кризу. Україні треба розвідувальні та ударні безпілотники", - сказав він.

Резніков зазначив, що при цьому є дуже важливий нюанс.

"Раніше ми робили акцент на отриманні зброї радянських зразків. Це логічне рішення, адже ця зброя може одразу йти у бій, ми вміємо її використовувати. Вона швидко посилить оборону в критичний період. Але потрібної нам радянської зброї небагато. Часто вона у неналежному стані, адже виготовлена 30-40 років тому. Для неї недостатньо боєприпасів. За таких умов отримана нами радянська зброя посилить Україну лише на короткий час", - наголосив він.

Резніков зазначив, що саме тому Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО.

"Це найкраще рішення з багатьох міркувань. По-перше, це буде потужний сигнал росії, що їй не вдасться виснажити українську армію. Навпаки – вартість війни для москви надзвичайно зросте. Українська армія зможе чинити ефективний опір. Це буде найкращим стимулом для деескалації та пошуку миру. По-друге, це ще більше підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи. Та суттєво посилить східний фланг НАТО. Впевнений, вже ні в кого немає сумнівів, що Україна може бути донором європейської безпеки. Ми це довели. Інвестиції в нашу армію, це найкращі інвестиції в оборону, які тільки можна уявити. По-третє, техніки, виготовленої за стандартами НАТО достатньо і вона забезпечена боєприпасами. Скажімо, артилерія калібру 155-мм використовується у різних країнах. Не буде дефіциту снарядів, як для радянських систем. Це буде не короткострокове, а системне рішення. По-четверте, передати цю зброю зможе багато країн у різний спосіб. Дехто вже знімає потрібні нам системи з бойових чергувань, замінюючи їх більш сучасними. Комусь просто потрібен дозвіл країни-виробника. Українські військові дуже швидко опанують нову зброю. Вони вже показали, що здатні надзвичайно ефективно використовувати західні комплекси у бойових умовах. Доказ цьому - втрати ворога. Ми закликаємо надати нам важку зброю якнайшвидше", - наголосив він.

Нагадаємо

Резніков заявив, що росія змінила тактику, вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму.

