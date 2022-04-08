Резніков: росія змінила тактику, переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму

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Резніков наголосив, що окупантів відкинуто від Києва. Закінчується звільнення від російських солдат Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей. Але ситуація залишається складною. Особливо – на півдні та сході нашої держави.

"Росія концентрує свої сили для потужної атаки", - сказав він.

Очільник Міноборони зазначив, що Україна виграла перший раунд війни, коли велися інтенсивні контактні бої із застосуванням піхоти, десанту та бронетехніки.

"Наша армія добре навчена, вона надзвичайно мотивована. Один наш боєць вартує 10 росіян. Нам вдалося зупинити росію багато в чому завдяки тій зброї, яку ми отримали від наших партнерів. Я хочу подякувати за це. Але росія зробила висновки і змінила тактику. Вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму", - сказав він.

Нагадаємо

Резніков заявив, що розвідка встановлює особи вбивць.