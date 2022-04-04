Звірства окупантів на Київщині: Резніков заявив, що розвідка встановлює особи вбивць
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Українська розвідка послідовно встановлює особи російських загарбників та вбивць на Київщині. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков додавши, що кожен у свій час отримає те, на що "заслужив", передає УНН.
Цитата
"…Наші серця сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами. Тільки у Бучі кількість загиблих вже більша, ніж у Вуковарі. Постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв’язаними руками – це абсолютна нелюдськість. Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм чи злочин", - написав Резніков.
Деталі
Резніков наголосив, що це – сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на українську землю.
"Востаннє таке робили есесівці. Це зло просто не може залишитись безкарним. Наша розвідка послідовно встановлює особи загарбників та вбивць. Усіх! Кожен у свій час отримає те, що "заслужив". Ми схиляємо голови перед нашими воїнами, які поклали життя, щоб захистити столицю від цієї пошесті", - зазначив Резніков.
Доповнення
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович оприлюднив частини та підрозділи військових рф, які здійснили воєнні злочини у містах Київської області.
Контекст
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