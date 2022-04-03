Майже 300 цивільних поховані у "братській" могилі в Бучі — мер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Після звільнення Бучі у братських могилах вже поховали 280 людей. Про це повіломив міський голова Анатолій Федорук агентству AFP, передає УНН.
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"У Бучі ми вже поховали в братських могилах 280 людей", – повідомив AFP по телефону міський голова Анатолій Федорук. За його словами, вулиці сильно зруйнованого міста всіяні трупами.
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Федорук сказав, що всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю. За його словами, жертвами були чоловіки та жінки, а серед загиблих він бачив 14-річного хлопчика. На багатьох тілах були білі пов’язки, "щоб показати, що вони беззбройні.
"На вулицях міста досі стояли автомобілі, на яких «загинули цілі сім’ї: діти, жінки, бабусі, чоловіки. Трупи все ще були на вулицях, тому що там ще не працювали сапери", – додав Федорук.
Він стверджував, що деякі з жертв намагалися перетнути річку Бучанку на підконтрольну Україні територію і були вбиті.
"Це наслідки російської окупації", - сказав він.
Неможливо сказати, скільки мирних жителів було вбито під час боїв з російськими силами. За його словами, влада очистить трупи після того, як сапери дадуть їм зелене світло через три-чотири дні.
Нагадаємо
Цього тижня українські війська відновили контроль над Бучею. Місто було недоступне майже місяць, оскільки його утримували російські війська. Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені.