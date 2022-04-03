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Почти 300 гражданских похоронены в "братской" могиле в Буче — мэр

Киев • УНН

 • 337159 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. После освобождения Бучи в братских могилах уже похоронили 280 человек. Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук агентству AFP, передает УНН.

Почти 300 гражданских похоронены в "братской" могиле в Буче — мэр

Цитата

"В Буче мы уже похоронили в братских могилах 280 человек", - сообщил AFP по телефону городской глава Анатолий Федорук. По его словам, улицы сильно разрушенного города усеяны трупами.

Детали

Федорук сказал, что всех этих людей расстреливали, убивали в затылок. По его словам, жертвами были мужчины и женщины, а среди погибших он видел 14-летнего мальчика. На многих телах были белые повязки, чтобы показать, что они безоружны.

"На улицах города до сих пор стояли автомобили, на которых "погибли целые семьи: дети, женщины, бабушки, мужчины. Трупы все еще были на улицах, потому что там еще не работали саперы", - добавил Федорук.

Он утверждал, что некоторые из жертв пытались пересечь реку Бучанку на подконтрольную Украине территорию и были убиты.

"Это последствия русской оккупации", - сказал он.

Невозможно сказать, сколько мирных жителей было убито во время боев с русскими силами. По его словам, власть очистит трупы после того, как саперы дадут им зеленый свет через три-четыре дня.

Напомним

На Этой неделе украинские войска восстановили контроль над Бучей. Город был недоступен почти месяц, поскольку его удерживали русские войска. Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены.

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