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Зверства оккупантов в Киевской области: Резников заявил, что разведка устанавливает личности убийц

Киев • УНН

 • 528227 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украинская разведка последовательно устанавливает личности российских захватчиков и убийц в Киевской области. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников добавив, что каждый в свое время получит то, что "заслужил", передает УНН.

Зверства оккупантов в Киевской области: Резников заявил, что разведка устанавливает личности убийц

Цитата

"...Наши сердца полны боли за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены русскими солдатами. Только в Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре. Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками - это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление", - написал Резников.

Детали 

Резников отметил, что это - сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на украинскую землю.

"В последний раз такое делали эсэсовцы. Это зло просто не может остаться безнаказанным. Наша разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц. Всех! Каждый в свое время получит то, что "заслужил". Мы склоняем головы перед нашими воинами, которые отдали жизнь, чтобы защитить столицу от этой напасти", - отметил Резников.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович обнародовал части и подразделения военных рф, которые совершили военные преступления в городах Киевской области.

Контекст 

Минобороны заявило о полном освобождении Киевской области от российских оккупантов.

Рашисты ушли из Киевской области, но то, что они оставили после себя поражает масштабом разрушений и размахом мародерства. Но самое ценное, что они унесли - человеческие жизни. УНН собрал фото и видео, на которых зафиксированы ужасные последствия пребывания российских захватчиков в Киевской области.

После освобождения Бучи в братских могилах уже похоронили 280 человек.

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