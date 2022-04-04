Зверства оккупантов в Киевской области: Резников заявил, что разведка устанавливает личности убийц

Цитата

"...Наши сердца полны боли за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены русскими солдатами. Только в Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре. Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками - это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление", - написал Резников.

Детали

Резников отметил, что это - сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на украинскую землю.

"В последний раз такое делали эсэсовцы. Это зло просто не может остаться безнаказанным. Наша разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц. Всех! Каждый в свое время получит то, что "заслужил". Мы склоняем головы перед нашими воинами, которые отдали жизнь, чтобы защитить столицу от этой напасти", - отметил Резников.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович обнародовал части и подразделения военных рф, которые совершили военные преступления в городах Киевской области.

Контекст

Минобороны заявило о полном освобождении Киевской области от российских оккупантов.

Рашисты ушли из Киевской области, но то, что они оставили после себя поражает масштабом разрушений и размахом мародерства. Но самое ценное, что они унесли - человеческие жизни. УНН собрал фото и видео, на которых зафиксированы ужасные последствия пребывания российских захватчиков в Киевской области.

После освобождения Бучи в братских могилах уже похоронили 280 человек.