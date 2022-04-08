Резников: россия изменила тактику, переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем видеообращении к государствам-партнерам Украины заявил, что россия изменила тактику, она переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму, передает УНН.
Детали
Резников подчеркнул, что оккупанты отброшены от Киева. Заканчивается освобождение от российских солдат Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. Но ситуация остается сложной. Особенно-на юге и востоке нашего государства.
"Россия концентрирует свои силы для мощной атаки", - сказал он.
Глава Минобороны отметил, что Украина выиграла первый раунд войны, когда велись интенсивные контактные бои с применением пехоты, десанта и бронетехники.
"Наша армия хорошо обучена, она чрезвычайно мотивирована. Один наш боец стоит 10 россиян. Нам удалось остановить россию во многом благодаря тому оружию, которое мы получили от наших партнеров. Я хочу поблагодарить за это. Но россия сделала выводы и изменила тактику. Она переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму", - сказал он.
Напомним
Резников заявил, что разведка устанавливает личности убийц.