Резников: россия изменила тактику, переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму

Детали

Резников подчеркнул, что оккупанты отброшены от Киева. Заканчивается освобождение от российских солдат Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. Но ситуация остается сложной. Особенно-на юге и востоке нашего государства.

"Россия концентрирует свои силы для мощной атаки", - сказал он.

Глава Минобороны отметил, что Украина выиграла первый раунд войны, когда велись интенсивные контактные бои с применением пехоты, десанта и бронетехники.

"Наша армия хорошо обучена, она чрезвычайно мотивирована. Один наш боец стоит 10 россиян. Нам удалось остановить россию во многом благодаря тому оружию, которое мы получили от наших партнеров. Я хочу поблагодарить за это. Но россия сделала выводы и изменила тактику. Она переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму", - сказал он.

Напомним

Резников заявил, что разведка устанавливает личности убийц.