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НАТО: Украина вступает в более сложную фазу очень кровопролитной войны с россией

Киев • УНН

 • 253884 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По оценкам НАТО, второй этап войны россии против Украины "неизбежен", он будет гораздо более "сложным и кровавым" и будет происходить на гораздо более широком фронте, и с военной точки зрения он будет приближаться к классической войне. Об этом в интервью сообщил Digi24 заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, пишет УНН.

НАТО: Украина вступает в более сложную фазу очень кровопролитной войны с россией

Цитата

Так, на вопрос о том, что ожидается в Украине в ближайшие две недели, в контексте приближения Дня Победы в России 9 мая, Джоанэ сказал, что, по оценке НАТО, возобновление наступления российской стороны "неизбежно".

"У нас есть все признаки перегруппировки сил, восполнения огромных потерь, понесенных в первой фазе войны, проблемы логистики и военной готовности - все указывает на скорое вступление во вторую фазу этой уже очень кровопролитной войны. Мы вступаем во вторую, более сложную фазу, отличающуюся по своей природе от первой фазы, на гораздо большей территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в направлении Крыма и Мариуполя. Поэтому наша оценка такова, что мы вступаем во вторую и более сложную фазу этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал заместитель генерального секретаря НАТО.

Детали

На вопрос, ожидает ли Альянс, что армия путина продолжит намеренно убивать мирных жителей, Мирча Джоанэ ответил:

"Мы надеемся, что это не будет продолжаться, потому что то, что они делают, уже является крайне варварским и диким, но, повторяю, мы ожидаем скорого возобновления боевых действий на гораздо более широком фронте. В нем будет военная составляющая гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, у нас будут потери среди мирного населения".

Также по его словам, значительное количество стран НАТО продолжают поддерживать Украину в ее "справедливой и честной" войне против российского захватчика. Со вступлением в другую стадию войны, с другой конфигурацией, с другими потребностями, Украина нуждается в поддержке и получает поддержку от союзников по НАТО для такого типа войны, добавил Джеоанэ.

Он объяснил, что это означает, в частности, больше оборудования, больше возможностей для достижения целей и задач на больших расстояниях.

Ранее

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что нашей стране нужно оружие, которое используют страны НАТО, таким образом украинская армия сможет оказывать еще более эффективное сопротивление агрессору.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты на Донбассе активизируются и получают новые силы из россии. Украинская армия готова отразить наступление войск рф.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил россии для ведения боевых действий.

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